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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Пять человек отравились в кафе на праздновании свадьбы в Кропивницком

Пять человек отравились в кафе на праздновании свадьбы в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 16299 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 июля. УНН. В Кропивницком расследуют вспышку острой кишечной инфекции после празднования свадьбы. Об этом УНН сообщили в Госпродпотребслужбе Кировоградской области.

"Оперативная информация о 5 случаях заболевания острой кишечной инфекцией поступила в Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области 13 июля. Пятеро пострадавших, среди которых двое детей до 17 лет, накануне находились на праздновании свадьбы в кафе в Кропивницком. С предварительными диагнозами пищевая токсикоинфекция (3 человека) и гастроэнтероколит (2 человека) пострадавших госпитализировали в Центральную городскую больницу", - отметили в пресс-службе.

Специалисты Госпродпотребслужбы начали эпидемиологическое расследование и внеплановое инспектирование заведения общественного питания. При обследовании в кафе обнаружили нарушения в сферах санитарного законодательства и безопасности пищевых продуктов, а также несоблюдение противоэпидемических мероприятий. В частности, цеха содержат в неудовлетворительном санитарном состоянии, подачу блюд осуществляют в посуде многократного использования при отсутствии условий для ее мытья при высоких температурах в посудомоечной машине, для мытья посуды используется бытовое средство вместо профессионального моющего средства для заведений общественного питания и тому подобное. В заведении на праздновании разрешается потребление пищи, приготовленной в домашних условиях (торт), что могло стать причиной возникновения заболевания среди гостей кафе.

Всего на праздновании свадьбы находилось около 30 человек, что является нарушением противоэпидемических требований, ведь на период карантина при организации банкетов разрешается участие не более 10 человек.

Для проведения лабораторных исследований при расследовании вспышки специалисты отобрали 4 пробы питьевой воды на микробиологические показатели и 4 пробы на санитарно-химические показатели, 3 пробы готовых блюд, 3 пробы пищевых продуктов, 20 смывов на наличие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Исследования продолжаются.

По результатам инспектирования кафе составили протокол об административном правонарушении в сфере санитарного законодательства и протокол о нарушении противоэпидемических мероприятий в период карантина, также готовится предписание и рассматривается вопрос о временном приостановлении работы заведения. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Напомним, на базе отдыха в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих - среди отравившихся - 9 детей.

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