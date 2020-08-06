На Полтавщині 13-річна дівчинка отруїлася ліками

"До поліції Полтавщини 5 серпня надійшла інформація, що до відділення дитячої міської лікарні Полтави госпіталізовано 13-річну мешканку Полтавського району. За попередніми даними поліції, дівчинка отруїлася лікарським препаратом. Дівчині надано необхідну медичну допомогу – загрози її життю немає", – йдеться у повідомленні.

Деталі отруєння неповнолітньої у поліції не повідомляють. Зазначається, що після інциденту над родиною будуть здійснювати патронаж ювенальні поліцейські та психологи.

Як повідомляв УНН, в Одеській області внаслідок отруєння сурогатним алкоголем у лікарні померла 17-річна дівчина.