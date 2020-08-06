На Полтавщині 13-річна дівчинка отруїлася ліками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. До лікарні Полтави через отруєння лікарським препаратом госпіталізували 13-річну дівчину. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"До поліції Полтавщини 5 серпня надійшла інформація, що до відділення дитячої міської лікарні Полтави госпіталізовано 13-річну мешканку Полтавського району. За попередніми даними поліції, дівчинка отруїлася лікарським препаратом. Дівчині надано необхідну медичну допомогу – загрози її життю немає", – йдеться у повідомленні.
Деталі отруєння неповнолітньої у поліції не повідомляють. Зазначається, що після інциденту над родиною будуть здійснювати патронаж ювенальні поліцейські та психологи.
Як повідомляв УНН, в Одеській області внаслідок отруєння сурогатним алкоголем у лікарні померла 17-річна дівчина.