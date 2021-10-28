На польско-белорусской границе произошел взрыв

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В ходе осмотра грузовика на пограничном переходе с Беларусью в Кузнице произошел взрыв в здании управления транспортными средствами. Взрыв произошел из-за газа, который накопился в канализационном отстойнике. Один человек пострадал.

Речь идет об объекте, где проводят детальный осмотр автомобилей (оборудованы, в частности, подъемниками), по которым, например, есть подозрения в контрабанде.

Таможенники разрезали места, где можно спрятать нелегальные предметы. В колодце, расположенном в здании, вероятно, накопился загоревшийся от искры газ, установил журналист RMF FM Петр Булаковский. Тогда внутри возник огонь.

Напомним

28 октября на автодороге вблизи поселка Рай-Оленевка Харьковского района на территории АЗС WOG произошел пожар.