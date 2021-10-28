У Харківській області – пожежа на АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, на автодорозі поблизу селища Рай-Оленівка Харківського району на території АЗС WOG сталася пожежа. Про це інформує УНН.
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Причиною пожежі стало те, що водій вантажного автомобіля під час руху заднім ходом збив газову колонку. У результаті цього стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим загорянням.
Крім того, виникло загоряння двох вантажних автомобілів. Вживаються заходи щодо локалізації та ліквідації пожежі.
Як розповіли у ДСНС, жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.
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