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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области – пожар на АЗС

Киев • УНН

 • 47986 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, на автодороге у поселка Рай-Оленевка Харьковского района на территории АЗС WOG произошел пожар. Об этом сообщает УНН.

В Харьковской области – пожар на АЗС

Подробности

Причиной пожара стало то, что водитель грузовика во время движения задним ходом сбил газовую колонку. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

Кроме того, возникло возгорание двух грузовых автомобилей. Принимаются меры по локализации и ликвидации пожара.

Как рассказали в ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.

Напомним

В Броварах под Киевом горело предприятие “Втортех”.

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