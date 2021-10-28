В Харьковской области – пожар на АЗС

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Причиной пожара стало то, что водитель грузовика во время движения задним ходом сбил газовую колонку. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

Кроме того, возникло возгорание двух грузовых автомобилей. Принимаются меры по локализации и ликвидации пожара.

Как рассказали в ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.

Напомним

В Броварах под Киевом горело предприятие “Втортех”.