В Харьковской области – пожар на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, на автодороге у поселка Рай-Оленевка Харьковского района на территории АЗС WOG произошел пожар. Об этом сообщает УНН.
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Причиной пожара стало то, что водитель грузовика во время движения задним ходом сбил газовую колонку. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.
Кроме того, возникло возгорание двух грузовых автомобилей. Принимаются меры по локализации и ликвидации пожара.
Как рассказали в ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.
Напомним
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