На польсько-білоруському кордоні стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Польщі на прикордонному переході з Білоруссю в Кузьниці Білостоцькій стався вибух у будівлі управління транспортними засобами. Про це пише УНН з посиланням на RMF24.
Деталі
Під час огляду вантажівки на прикордонному переході з Білоруссю в Кузьниці стався вибух у будівлі управління транспортними засобами. Вибух стався через газ, який накопичився в каналізаційному відстійнику. Одна людина постраждала.
Йдеться про об’єкт, де проводять детальний огляд автомобілів (обладнані, зокрема, підйомниками), щодо яких, наприклад, є підозри у контрабанді.
Митники розрізали місця, де можна було заховати нелегальні предмети. У колодязі, розташованому в будівлі, ймовірно, накопичилося газ, який загорівся від іскри, встановив журналіст RMF FM Петро Булаковський. Тоді всередині виник вогонь.
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28 жовтня на автодорозі поблизу селища Рай-Оленівка Харківського району на території АЗС WOG сталася пожежа.