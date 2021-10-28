На польсько-білоруському кордоні стався вибух

Деталі

Під час огляду вантажівки на прикордонному переході з Білоруссю в Кузьниці стався вибух у будівлі управління транспортними засобами. Вибух стався через газ, який накопичився в каналізаційному відстійнику. Одна людина постраждала.

Йдеться про об’єкт, де проводять детальний огляд автомобілів (обладнані, зокрема, підйомниками), щодо яких, наприклад, є підозри у контрабанді.

Митники розрізали місця, де можна було заховати нелегальні предмети. У колодязі, розташованому в будівлі, ймовірно, накопичилося газ, який загорівся від іскри, встановив журналіст RMF FM Петро Булаковський. Тоді всередині виник вогонь.

Нагадаємо

28 жовтня на автодорозі поблизу селища Рай-Оленівка Харківського району на території АЗС WOG сталася пожежа.