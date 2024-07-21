На плотине в Германии создали самое большое в мире граффити без краски
Киев • УНН
На плотине Раппбоде в горах Гарц нарисовали 11 бабочек с помощью мытья под давлением. Граффити площадью 40 000 кв. м создал художник Клаус Дове с промышленными альпинистами.
Детали
Эту плотину Раппбоде построили во времена Германской Демократической Республики (ГДР). На бетонной стене высотой 80 метров нарисовали 11 бабочек. Картину площадью 40 000 кв. м создал немецкий художник Клаус Дове.
Он обозначил контуры рисунка, а десять промышленных альпинистов вооружились аппаратами для мытья высокого давления и мыли стену. Отмытый серый бетон послужил фоном, а оставшиеся темные куски с плетнем и мхом - стали заменителем краски. Они снова сольются с остальной стеной через 6-7 лет.
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