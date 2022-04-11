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На севере и востоке оккупированного Крыма ввели "желтый" уровень террористической опасности

Киев • УНН

 • 128503 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В пяти северных и двух восточных районах оккупированного Крыма ввели "желтый" уровень террористической опасности. Об этом сообщил непризнанный “глава” Крыма Сергей Аксенов, передает УНН.

На севере и востоке оккупированного Крыма ввели "желтый" уровень террористической опасности

Цитата

"Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал Аксенов.

Детали

По его словам, введение "желтого" уровня террористической опасности связано с проведением вооруженными силами россии "специальной военной операции" и якобы возможными провокациями пособников киевского режима.

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"Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме", - отметил он.

Добавим

Власти российских регионов, граничащих с Украиной или находящихся недалеко от нее, объявили о введении "желтого" уровня террористической опасности.

Ранее в двух районах Краснодарского края также ввели "желтый" уровень террористической угрозы.

"Режим повышенного уровня угрозы вводится с 20:00 11 апреля в Ейском и Щербиновском районах, расположенных на севере Краснодарского края и омываемых таганрогским заливом", - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, росСМИ сообщают, что власти Брянской области объявили о введении высокого, "желтого" уровня террористической опасности в регионе на 15 суток с 11 апреля.

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Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, а также с Гомельской и Могилёвской областями беларуси.

Также введен "жёлтый" уровень террористической опасности в Курской области с 11 апреля.

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