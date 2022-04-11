В Сумской области техника врага все еще остается в определенной близости к границе - ГПСУ

Цитата

“В Киевской, Черниговской, Сумской областях начинается процесс восстановления контроля за государственной границей, где участки не были контролируемы ранее. В частности, в пограничных подразделениях, подчеркну, что они располагаются на определенной удаленности от границы - во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины... Но есть информация, что в Сумской области техника врага остается в определенной близости к границе”, - подчеркнул Демченко.

Детали

Он добавил, что с той стороны осуществляются фортификационные мероприятия рядом с границей, что также несет дальнейшую опасность военнослужащим Государственной пограничной службы.

Поэтому украинские защитники этого не допускают, а со своей стороны также создают необходимые условия для того, чтобы со стороны Украины велся контроль за границей и были безопасные условия, в первую очередь, для военнослужащих.

Дополнение

8 апреля стало известно, что украинские защитники полностью освободили Сумскую область от российских захватчиков. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что территория области не является безопасной из-за большого количества заминированных и необследованных участков.