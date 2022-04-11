На Сумщині техніка ворога все ще залишається у певній близькості до кордону - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Сумській області почався процес відновлення контролю за державним кордоном, однак техніка ворога залишається у певній близькості до кордону. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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“У Київській, Чернігівській, Сумській областях починається процес відновлення контролю за державним кордоном, де ділянки не були контрольовані раніше. Зокрема, у прикордонних підрозділах, наголошу, що вони розташовуються на певній віддаленості від кордону – у всіх цих трьох областях вже підняті державні прапори України… Але є інформація, що у Сумській області техніка ворога залишається у певній близькості до кордону”, – наголосив Демченко.
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Він додав, що з того боку здійснюються фортифікаційні заходи поряд із кордоном, що також несе подальшу небезпеку військовослужбовцям Державної прикордонної служби.
Тому українські захисники цього не допускають, а зі свого боку також створюють необхідні умови для того, щоб з боку України вівся контроль за кордоном та були безпечні умови, передусім, для військовослужбовців.
Доповнення
8 квітня стало відомо, що українські захисники повністю звільнили Сумську область від російських загарбників. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що територія області не є безпечною через велику кількість замінованих та необстежених ділянок.