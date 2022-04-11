На півночі та сході окупованого Криму запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У п'яти північних і двох східних районах окупованого Криму ввели "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Про це повідомив невизнаний "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає УНН.
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"Мною прийнято рішення про введення з 20 години 00 хвилин 11 квітня 2022 року на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів Республіки Крим високого ("жовтого") рівня терористичної небезпеки", - написав Аксьонов.
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За його словами, введення "жовтого" рівня терористичної небезпеки пов'язане з проведенням збройними силами росії "спеціальної військової операції" і нібито можливими провокаціями посібників київського режиму.
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"Цей захід носить виключно профілактичний характер. Обстановка в Республіці Крим спокійна і повністю контролюється владою і правоохоронними органами. Республіка живе в штатному режимі", - зазначив він.
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Влада російських регіонів, що межують з Україною або знаходяться недалеко від неї, оголосила про введення "жовтого" рівня терористичної небезпеки.
Раніше в двох районах Краснодарського краю також ввели "жовтий" рівень терористичної загрози.
"Режим підвищеного рівня загрози вводиться з 20:00 11 квітня в Єйському і Щербинівському районах, розташованих на півночі Краснодарського краю і омиваються таганрозькою затокою", - повідомив глава регіону Веніамін Кондратьєв.
Крім того, росЗМІ повідомляють, що влада Брянської області оголосила про введення високого "жовтого" рівня терористичної небезпеки в регіоні на 15 діб з 11 Квітня.
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Брянська область межує з Сумською та Чернігівською областями України, а також з Гомельською та Могилевською областями білорусії.
Також введено "жовтий" рівень терористичної небезпеки в Курській області з 11 квітня.