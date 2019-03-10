На юге Таиланда произошло 15 взрывов самодельных бомб

По данным полиции, в провинции Пхатталунг прогремели 11 взрывов. В Сатуне два взрыва произошли у полицейского участка, еще два - возле продуктового магазина. Правоохранители уже проверили записи камер видеонаблюдения, на которых обнаружили двух подозреваемых, которые передвигались на мотоцикле. Транспортное средство, по данным правоохранительных органов, было украдено в соседней провинции Сонгхла.

Как пишет Bangkok Post, в Пхатталунге также были найдены три самодельных бомбы, которые позже были обезврежены саперами и уничтожены силами безопасности. Согласно информации издания, в результате взрывов некоторые здания получили повреждения. Вместе с тем правоохранители пока не сообщают, кто стоял за подрывами, однако не исключают, что к ним могут быть причастны представители вооруженных формирований, действующих на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет.

Сатун и Пхатталунг до недавнего времени считались относительно мирными южными провинциями королевства, поскольку большая часть нападений и взрывов происходила в соседних регионах Паттани, Яла и Наратхиват. Сепаратисты добиваются создания самостоятельного султаната на территории этих трех провинций. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли более 6800 человек.

Как сообщал УНН, в январе трое военных и школьница получили ранения в результате взрыва бомб в южных провинциях Сонгхла и Паттани, что в Таиланде.