На півдні Таїланду сталося 15 вибухів саморобних бомб

За даними поліції, в провінції Пхатталунг прогриміли 11 вибухів. У Сатун два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину. Правоохоронці вже перевірили записи камер відеоспостереження, на яких виявили двох підозрюваних, які пересувалися на мотоциклі. Транспортний засіб, за даними правоохоронних органів, було вкрадено в сусідній провінції Сонгхла.

Як пише Bangkok Post, в Пхатталунзі також були знайдені три саморобні бомби, які пізніше були знешкоджені саперами і знищені силами безпеки. Згідно з інформацією видання, в результаті вибухів деякі будівлі отримали пошкодження. Разом з тим правоохоронці поки не повідомляють, хто стояв за підривами, однак не виключають, що до них можуть бути причетні представники збройних формувань, що діють на мусульманському півдні Таїланду вже понад 10 років.

Сатун і Пхатталунг до недавнього часу вважалися відносно мирними південними провінціями королівства, оскільки велика частина нападів і вибухів відбувалася в сусідніх регіонах Паттані, Яла і Наратхіват. Сепаратисти домагаються створення самостійного султанату на території цих трьох провінцій. За час конфлікту в регіоні в результаті перестрілок і вибухів загинули більше 6,8 тисяч осіб.

Як повідомляв УНН, у січні троє військових і школярка отримали поранення в результаті вибуху бомб в південних провінціях Сонгхла і Паттані, що у Таїланді.