На юге Китая в результате отравления газом погибли семь человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 44118 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59521 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124999 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126623 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127657 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124141 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157421 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117749 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141356 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145232 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На юге Китая в результате отравления газом погибли семь человек

На юге Китая в результате отравления газом погибли семь человек

Киев  •  УНН

 • 9417 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в городском округе Дунгуань провинции Гуандун на юге Китая, в результате отравления газом на производстве. Об этом сообщил в субботу Центральное телевидение Китая, передает УНН.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на заводе по производству бумаги, когда девять рабочих спустились в канализационный коллектор. Двоих из них удалось спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье семья отравилась угарным газом

Как сообщал УНН, в Украине за неделю с 4 по 10 февраля зарегистрировано еще около десятка отравлений угарным газом, в частности, есть четыре смерти, в том числе пара пенсионеров и 1,5-летний мальчик в Тернопольской области.

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