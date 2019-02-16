На юге Китая в результате отравления газом погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в городском округе Дунгуань провинции Гуандун на юге Китая, в результате отравления газом на производстве. Об этом сообщил в субботу Центральное телевидение Китая, передает УНН.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на заводе по производству бумаги, когда девять рабочих спустились в канализационный коллектор. Двоих из них удалось спасти.
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Как сообщал УНН, в Украине за неделю с 4 по 10 февраля зарегистрировано еще около десятка отравлений угарным газом, в частности, есть четыре смерти, в том числе пара пенсионеров и 1,5-летний мальчик в Тернопольской области.