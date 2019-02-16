На півдні Китаю в результаті отруєння газом загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Щонайменше семеро людей загинули в міському окрузі Дунгуань провінції Гуандун на півдні Китаю, в результаті отруєння газом на виробництві. Про це повідомило в суботу Центральне телебачення Китаю, передає УНН.
Інцидент стався в ніч з п'ятниці на суботу на заводі з виробництва паперу, коли дев'ять робочих спустилися в каналізаційний колектор. Двох з них вдалося врятувати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Закарпатті родина отруїлась чадним газом
Як повідомляв УНН, в Україні за тиждень з 4 по 10 лютого зареєстровано ще близько десятка отруєнь чадним газом, зокрема, є чотири смерті, у тому числі пара пенсіонерів та 1,5-річний хлопчик у Тернопільській області.