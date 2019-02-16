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На півдні Китаю в результаті отруєння газом загинули семеро людей

На півдні Китаю в результаті отруєння газом загинули семеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Щонайменше семеро людей загинули в міському окрузі Дунгуань провінції Гуандун на півдні Китаю, в результаті отруєння газом на виробництві. Про це повідомило в суботу Центральне телебачення Китаю, передає УНН.

Інцидент стався в ніч з п'ятниці на суботу на заводі з виробництва паперу, коли дев'ять робочих спустилися в каналізаційний колектор. Двох з них вдалося врятувати.

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Як повідомляв УНН, в Україні за тиждень з 4 по 10 лютого зареєстровано ще близько десятка отруєнь чадним газом, зокрема, є чотири смерті, у тому числі пара пенсіонерів та 1,5-річний хлопчик у Тернопільській області.

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