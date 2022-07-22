На южном направлении военные ВСУ нанесли 230 огневых ударов по рашистам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что на южном направлении военные ВСУ нанесли 230 огневых ударов по рашистам. Об этом информирует УНН.
Детали
Всего украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач.
Сейчас в командовании предоставляют следующие данные о потерях врага: 35 рашистов, самоходная гаубица «Мста-С», 2 беспилотных разведчика, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники. Окончательные утраты уточняются.
Напомним
ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов и 5 опорных пунктов оккупантов.