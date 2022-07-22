На південному напрямку військові ЗСУ завдали 230 вогневих ударів по рашистах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що на південному напрямку військові ЗСУ завдали 230 вогневих ударів по рашистах. Про це інформує УНН.
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Всього українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань.
Наразі в командуванні надають такі дані про втрати ворога: 35 рашистів, самохідна гаубиця «Мста-С», 2 безпілотних розвідники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати уточнюються.
Нагадаємо
ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами окупантів та 5 опорних пунктів окупантів.