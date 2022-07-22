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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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На південному напрямку військові ЗСУ завдали 230 вогневих ударів по рашистах

На південному напрямку військові ЗСУ завдали 230 вогневих ударів по рашистах

Київ • УНН

 • 221046 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що на південному напрямку військові ЗСУ завдали 230 вогневих ударів по рашистах. Про це інформує УНН.

Деталі

Всього українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань.

Наразі в командуванні надають такі дані про втрати ворога: 35 рашистів, самохідна гаубиця «Мста-С», 2 безпілотних розвідники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати уточнюються.

Нагадаємо

ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами окупантів та 5 опорних пунктів окупантів.

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