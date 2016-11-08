На пике паводка река Уж пропускала под транспортным мостом 740 тыс. л воды в секунду

"В Уже в пределах областного центра уровень воды за ночь снизился на два метра. Специалисты подсчитали, что на пике паводковой волны река пропускала под транспортным мостом 740 кубометров (или 740 тыс. литров) воды за одну секунду. Помню, когда прошлой осенью после моего указания водники расчистили русло Ужа, различные псевдоученые УжНУ (Ужгородский национальный университет - ред.) подняли шум, что это вроде уничтожит береговую флору. В результате и флора осталась целой, и паводок прошел через Уж более или менее благополучно. Если бы в русле остались прошлогодние острова с кустами, это подняло бы уровень воды по крайней мере на метр, и тогда последствия паводка были бы более серьезными", - прокомментировал ситуацию Москаль.

В результате вчерашнего паводка подтопленными остаются сельхозугодья и несколько десятков домохозяйств в разных районах области, однако вода уже медленно возвращается в русло рек. В г. Перечин из-за затопленного водоканала до сих пор отключено центральное водоснабжение, однако, по информации Г.Москаля, только вода в р. Уж снизится до нормального уровня, центральный водопровод снова запустят.

В целом, за минувшую ночь на 8 ноября паводковая волна в большинстве районов Закарпатской области пошла на спад.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на вечер понедельника, 7 ноября, подразделениями УГосЧС в Закарпатской области откачано около 3 тыс. 380 кубометров воды с 40 дворов, подтопленных в результате длительных дождей.