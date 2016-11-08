На піку паводка річка Уж пропускала під транспортним мостом 740 тис. л води за секунду
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. На піку паводка річка Уж у межах м.Ужгород під транспортним мостом пропускала за секунду 740 куб. м, або 740 тис. л, води. Таку інформацію з посиланням на підрахунки фахівців оприлюднив сьогодні, 8 листопада, на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН.
"В Ужі в межах обласного центру рівень води за ніч знизився на два метри. Фахівці підрахували, що на піку паводкової хвилі річка пропускала під транспортним мостом 740 кубометрів (або 740 тисяч літрів) води за одну секунду. Пригадую, коли минулої осені після моєї вказівки водники розчистили русло Ужа, різні псевдонауковці УжНУ (Ужгородський національний університет – ред.) зчинили крик, що це начебто знищить берегову флору. У результаті й флора залишилася цілою, і паводок пройшов через Уж більш-менш благополучно. Якби в руслі залишилися минулорічні острови з кущами, це підняло б рівень води принаймні на метр, і тоді наслідки паводка були би більш серйозними", – прокоментував ситуацію Г.Москаль.
У результаті вчорашнього паводка підтопленими залишаються сільгоспугіддя та кілька десятків дворогосподарств у різних районах Закарпаття, однак вода вже повільно повертається в русло річок. У м.Перечин через затоплений водоканал й досі відключено центральне водопостачання, однак, за інформацією Г.Москаля, щойно вода в р.Уж знизиться до нормального рівня, центральний водогін знову запустять.
В цілому, за минулу ніч на 8 листопада паводкова хвиля в більшості районів Закарпаття пішла на спад.
Як раніше повідомляв УНН, станом на вечір понеділка, 7 листопада, підрозділами УДСНС у Закарпатській області відкачано близько 3 тис. 380 кубометрів води з 40 дворогосподарств, підтоплених внаслідок тривалих дощів.