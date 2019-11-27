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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 31633 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106121 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 89418 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105630 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117365 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147121 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147788 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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На подъездах к центру Киева образовались пробки

На подъездах к центру Киева образовались пробки

Киев  •  УНН

 • 12655 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит Набережное шоссе, Владимирский спуск, улица Шелковичная, бульвар Леси Украинки, Голосеевский проспект, Кольцевая дорога, улица Вячеслава Черновола, улица Вадима Гетьмана, улица Борщаговская, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улица Богатырская, улица Юрия Ильенко, улица Автозаводская.

На левом берегу Киева движение затруднено на улице Киевской, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.

Движение на мостах - Северном, Патона, Южном, Дарницком - и моста Метро затруднено в направлении правого берега.

Добавим, с сегодняшнего дня в столице ограничат движение транспорта на Южном мосту.

Напомним, 27 ноября в столице сухая погода, до 3 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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