Відсьогодні у столиці обмежать рух транспорту на Південному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, 27 листопада, починаючи з 9:00 і до 8 грудня на естакаді Південного мосту буде частково обмежено рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр КМДА.
“Із 27 листопада до 8 грудня на естакаді Південного мосту обмежуватимуть рух: із 9:00 до 13:00 — у напрямку лівого берега, із 13:00 до 19:00 — у напрямку станції метро „Видубичі“. Про це повідомили у КК „Київавтодор”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначають у комунальній корпорації, на естакаді Південного мосту проводитимуть демонтаж аварійних карнизних блоків.
“Аби менше впливати на трафік зранку працюватимуть у напрямку лівого берега, а пообіді — у бік станції метро „Видубичі“ . Під час робіт рух будуть частково обмежено”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 5 листопада у Києві закрили на ремонт пішохідний міст на розі проспекту Комарова і вул.Василенко.