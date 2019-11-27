На під'їздах до центру Києва утворилися затори

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть Набережне шосе, Володимирський узвіз, вулиця Шовковична, бульвар Лесі Українки, Голосіївський проспект, Кільцева дорога, вулиця В’ячеслава Чорновола, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Борщагівська, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Богатирська, вулиця Юрія Іллєнка, вулиця Автозаводська.

На лівому березі Києва рух ускладнено на вулиці Київській, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах - Північному, Патона, Південному, Дарницькому - та мосту Метро ускладнено в напрямку правого берега.

Додамо, відсьогодні у столиці обмежать рух транспорту на Південному мосту.

Нагадаємо, 27 листопада у столиці суха погода, до 3 градусів тепла.

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