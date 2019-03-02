На поддержку Приазовья направят 50 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. По специальному проекту, связанному с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря, направляется 50 млн евро на поддержку Приазовья - Мариуполя, Бердянска. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Мы все сделаем, чтобы вы имели доступ к ресурсам, о которых мы ведем переговоры с партнерами. Нет ни одной моей встречи с руководством Евросоюза, чтобы я не говорил о деньгах", - заявил Порошенко во время заседания Совета регионального развития Одесской области.
В частности, Президент сообщил о "специальном проекте, связанном с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря, на который направляется 50 млн евро". "Эти средства пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска", - уточнили в АП.
При этом Президент отметил, что ключевым вопросом во внедрении изменений на местах остается финансовая и техническая поддержка.
"Конечно, не избежать вопроса - где взять деньги на перспективные проекты. Первое - общины уже получили деньги благодаря децентрализации. Второе - это совместные проекты с Европейским Союзом. И я подчеркиваю, если мы не оплошаем, если мы будем объединены, если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться", - отметил он.
"И это доступ не только к технической помощи, но и к огромным финансовым ресурсам", - подчеркнул Петр Порошенко и привел пример Мариуполя и некоторых общин Одесской области, где внедряются совместные проекты с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и тому подобное.
"Сейчас по моему поручению в министерстве региональной политики будет создан консультационный центр по доступу к международным финансовым ресурсам и каждый руководитель объединенной общины сможет иметь доступ к этим ресурсам", - сообщил Глава государства.
Напомним, Украина предложила ЕС разработать спецпакет помощи Приазовью.