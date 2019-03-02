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На підтримку Приазов'я спрямують 50 млн євро

На підтримку Приазов'я спрямують 50 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. За спеціальним проектом, пов’язаним з агресією Російської Федерації в нейтральних водах Чорного моря, спрямовується 50 млн євро на підтримку Приазов'я - Маріуполя, Бердянська. Про це заявив Президент Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Ми все зробимо, щоб ви мали доступ до ресурсів, про які ми ведемо переговори з партнерами. Немає жодної моєї зустрічі з керівництвом Євросоюзу, щоб я не говорив про гроші", - заявив Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Одеської області.

Зокрема, Президент повідомив про "спеціальний проект, пов’язаний з агресією Російської Федерації в нейтральних водах Чорного моря, на який спрямовується 50 млн євро". "Ці кошти підуть на підтримку Маріуполя, Бердянська", - уточнили в АП.

При цьому Президент зазначив, що ключовим питанням у впровадженні змін на місцях залишається фінансова та технічна підтримка.

"Звичайно, не уникнути питання – де взяти гроші на перспективні проекти. Перше – громади вже отримали гроші завдяки децентралізації. Друге – це спільні проекти з Європейським Союзом. І я наголошую, якщо ми не схибимо, якщо ми будемо об’єднані, якщо ми продовжуємо наш рух в Європу, кількість європейських проектів буде лише збільшуватись", - зазначив він.

"І це доступ не лише до технічної допомоги, а й до величезних фінансових ресурсів", - підкреслив Петро Порошенко та навів приклад Маріуполя і деяких громад Одеської області, де впроваджуються спільні проекти з Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, тощо.

"Зараз за моїм дорученням в міністерстві регіональної політики буде створено консультаційний центр щодо доступу до міжнародних фінансових ресурсів і кожен керівник об’єднаної громади зможе мати доступ до цих ресурсів", - повідомив Глава держави.

Нагадаємо, Україна запропонувала ЄС розробити спецпакет допомоги Приазов’ю.

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