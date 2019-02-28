Україна запропонувала ЄС розробити спецпакет допомоги Приазов’ю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з пропозицією щодо розробки ЄС спеціального пакету соціально-економічної допомоги Приазов’ю. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.
Сторони обговорили необхідність посилення тиску на Кремль, зокрема для повного виконання російською стороною Мінських угод, зупинення повзучої анексії Азовського моря, звільнення всіх українських військовополонених, повернення окупованих територій.
"Президент України привітав запланований візит Валдіса Домбровскіса до українського Приазов’я та звернувся до Віце-Президента Єврокомісії з пропозицією щодо розробки ЄС спеціального пакету соціально-економічної допомоги цьому регіону", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що співрозмовники також обговорили стан реалізації Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 млрд євро.
Раніше Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорили умови другого траншу макрофінансової допомоги Україні від ЄС у розмірі 500 млн євро.