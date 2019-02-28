Україна і ЄС обговорили умови другого траншу в 500 млн євро

"Зустрівся з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Ми вирішуємо всі питання в оперативному режимі. Останній раз бачилися у грудні. Тоді ж отримали перші 500 млн євро по ІV програмі співпраці з ЄС. Зараз обговорюємо умови другого траншу в 500 млн євро", - написав прем’єр.



З його слів, окремою темою перемовин стала підтримка Приазов’ю.



"Завтра Валдіс Домбровскіс відвідає Бердянськ. Ознайомиться із ситуацією і визначить, які саме програми підтримки і допомоги може запропонувати ЄС. Для нас важливий промисловий і інфраструктурний розвиток регіону – порти, залізниця,автосполучення", - наголосив Гройсман.



Як повідомляв УНН, Україна та США узгодили заходи у напрямку виділення другого траншу безпекової допомоги