Украина и ЕС обсудили условия второго транша в 500 млн евро

"Встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Мы решаем все вопросы в оперативном режиме. Последний раз виделись в декабре. Тогда же получили первые 500 млн евро по ІV программе сотрудничества с ЕС. Сейчас обсуждаем условия второго транша в 500 млн евро", - написал премьер.



По его словам, отдельной темой переговоров стала поддержка Приазовья.



"Завтра Валдис Домбровскис посетит Бердянск. Ознакомится с ситуацией и определит, какие именно программы поддержки и помощи может предложить ЕС. Для нас важно промышленное и инфраструктурное развитие региона - порты, железная дорога, автосообщение", - отметил Гройсман.



Как сообщал УНН, Украина и США согласовали меры в направлении выделения второго транша безопасности.