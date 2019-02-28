Украина и ЕС обсудили условия второго транша в 500 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи Украине от ЕС в размере 500 млн евро. Об этом на своей странице в Twitter написал украинский премьер, передает УНН.
"Встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Мы решаем все вопросы в оперативном режиме. Последний раз виделись в декабре. Тогда же получили первые 500 млн евро по ІV программе сотрудничества с ЕС. Сейчас обсуждаем условия второго транша в 500 млн евро", - написал премьер.
По его словам, отдельной темой переговоров стала поддержка Приазовья.
"Завтра Валдис Домбровскис посетит Бердянск. Ознакомится с ситуацией и определит, какие именно программы поддержки и помощи может предложить ЕС. Для нас важно промышленное и инфраструктурное развитие региона - порты, железная дорога, автосообщение", - отметил Гройсман.
Как сообщал УНН, Украина и США согласовали меры в направлении выделения второго транша безопасности.