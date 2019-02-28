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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Украина предложила ЕС разработать спецпакет помощи Приазовью

Украина предложила ЕС разработать спецпакет помощи Приазовью

Киев  •  УНН

 • 13481 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису с предложением по разработке ЕС специального пакета социально-экономической помощи Приазовью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

Стороны обсудили необходимость усиления давления на Кремль, в частности для полного выполнения российской стороной Минских соглашений, остановку ползучей аннексии Азовского моря, освобождение всех украинских военнопленных, возвращение оккупированных территорий.

"Президент Украины поздравил запланированный визит Валдиса Домбровскиса в украинское Приазовье и обратился к вице-президента Еврокомиссии с предложением по разработке ЕС специального пакета социально-экономической помощи этому региону", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что собеседники обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи Украине от ЕС в размере 500 млн евро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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