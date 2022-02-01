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На предприятия Ахметова пришли с обысками. В БЭБ заявили об убытках государству на 18 миллиардов гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с Офисом генерального прокурора и СБУ провели следственные на предприятиях группы “Метинвест” из-за занижения рентной платы за пользование недрами на этих предприятиях, передает УНН.

Цитата

“БЭБ проводит следственные действия на предприятиях, которые во время проведения хозяйственной деятельности по добыче и переработке полезных ископаемых занижали рентную плату за пользование недрами. Такими действиями должностные лица компаний, в период 2018 — 2020 гг., совершили умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, отмечается, что сейчас детективы БЭБ проводят обыски в административных зданиях компаний. Происходит осмотр месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых. Проводятся экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212 УКУ по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами четырех предприятий, подтверждаемых соответствующими выводами аналитических исследований, проведенных ГНС Украины.

В компании же заявили, что представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия по налоговым нарушениям, которые якобы имеют место, наличие которых не установлено и не подтверждено.

Справка: одним из основных акционеров "Метинвеста" является группа СКМ Рината Ахметова.

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Напомним

26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет информацию о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием “представителей России”. В частности, по его словам, в этот процесс "пытаются вовлечь” олигарха Рината Ахметова.

Главное следственное управление СБ Украины начало досудебное расследование по факту попытки захвата государственной власти.

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