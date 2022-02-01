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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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На підприємства Ахметова прийшли з обшуками. У БЕБ заявили про збитки державі на 18 мільярдів гривень

На підприємства Ахметова прийшли з обшуками. У БЕБ заявили про збитки державі на 18 мільярдів гривень

Київ • УНН

 • 28766 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Офісом генерального прокурора та СБУ провели слідчі на підприємствах групи “Метінвест” через заниження рентної плати за користування надрами на цих підприємствах, передає УНН.

Цитата

“БЕБ проводить слідчі дії на підприємствах, які під час проведення господарської діяльності із видобутку та переробки корисних копалин занижували рентну плату за користування надрами. Такими діями службові особи компаній, у період 2018 — 2020 рр., здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, зазначається, що наразі детективи БЕБ проводять обшуки в адміністративних будівлях компаній. Відбувається огляд родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин. Проводяться експертизи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст 212 ККУ за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами чотирьох підприємств, що підтверджуються відповідними висновками аналітичних досліджень, проведених ДПС України.

У компанії ж заявили, що представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії щодо податкових порушень, які нібито мають місце, наявність яких не встановлено і не підтверджено.

Довідка: одним з основних акціонерів "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ахметову приготуватися? Венедіктова активізує понад 200 справ щодо вугільних підприємств “впливової людини”

Нагадаємо

26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю “представників Росії”. Зокрема, за його словами, в цей процес “намагаються втягнути” олігарха Ріната Ахметова.

Головне слідче управління СБ України розпочало досудове розслідування за фактом спроби захоплення державної влади.

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