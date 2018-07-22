На перехват самолета недалеко от резиденции Трампа в Нью-Джерси был поднят истребитель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Истребитель F-16 был поднят в субботу в воздух на перехват воздушного судна, которое пересекло границу так называемой бесполетной зоны в районе резиденции президента США Дональда Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщила в воскресенье журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, информирует УНН.
По ее словам, речь идет о стандартной практике, применяемой в подобных случаях. После перехвата самолет нарушителя был сопровожден из запретной зоны, пилота в настоящее время допрашивают.
Это уже не первый случай перехвата гражданских воздушных судов вблизи резиденций Трампа. В прошлом году это происходило множество раз в районе его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Как сообщал УНН, Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа.