На перехват самолета недалеко от резиденции Трампа в Нью-Джерси был поднят истребитель

По ее словам, речь идет о стандартной практике, применяемой в подобных случаях. После перехвата самолет нарушителя был сопровожден из запретной зоны, пилота в настоящее время допрашивают.

Это уже не первый случай перехвата гражданских воздушных судов вблизи резиденций Трампа. В прошлом году это происходило множество раз в районе его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Как сообщал УНН, Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа.