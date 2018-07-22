На перехоплення літака недалеко від резиденції Трампа в Нью-Джерсі був піднятий винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Винищувач F-16 був піднятий в суботу в повітря на перехоплення повітряного судна, яке перетнуло кордон так званої безпольотної зони в районі резиденції президента США Дональда Трампа в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі). Про це повідомила в неділю журналістам заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, інформує УНН.
За її словами, мова йде про стандартну практику, яка застосовується в подібних випадках. Після перехоплення літак порушника був супроводжений з забороненої зони, пілота в даний час допитують.
Це вже не перший випадок перехоплення цивільних повітряних суден поблизу резиденцій Трампа. У минулому році це відбувалося безліч разів в районі його резиденції в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Як повідомляв УНН, Білий дім розсекретив запит ФБР про стеження за членом штабу Трампа.