На Пасху в Донецкой области жителей и духовенство призвали избегать массовых мероприятий

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал жителей Донецкой области и духовенство быть осторожными на Пасху, избегать скопления людей на фоне угрозы вражеских обстрелов, и напомнил о комендантском часе, пишет УНН.

В преддверии Пасхи призываю всех жителей области очень внимательно отнестись к вопросам безопасности, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и избегать массовых скоплений. Враг не раз продемонстрировал, что для него нет ничего святого. Помните: большие скопления людей - это риск. Так же обращаюсь и к духовенству: отнеситесь с пониманием к ситуации с безопасностью в Донецкой области - не стоит проводить массовые мероприятия - написал Филашкин в Telegram.

Он также напомнил, что в области в соответствии с оперативной ситуацией и приближением населенных пунктов к линии боевых действий, действует комендантский час по трем режимам.

"С 15:00 до 11:00 или с 17:00 до 09:00 - такой комендантский час действует в общинах в зависимости от расстояния до линии фронта. В населенных пунктах, удаленных от линии фронта - с 21:00 до 05:00", - указал Филашкин.

"Прошу всех жителей соблюдать ее и с уважением относиться к работе правоохранителей! Пусть эта Пасха пройдет в тишине и согласии и принесет долгожданную Победу и мир нашей стране! Празднуем осторожно и с заботой друг о друге!" - подчеркнул Филашкин.