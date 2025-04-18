На Великдень на Донеччині жителів та духовенство закликали уникати масових заходів
Київ • УНН
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав жителів області бути обережними на Великдень через загрозу обстрілів. Він також нагадав про комендантську годину, яка діє в різних громадах.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав жителів Донеччини та духовенство бути обережними на Великдень, уникати скупчення людей на тлі загрози ворожих обстрілів, і нагадав про комендантську годину, пише УНН.
Напередодні Великодня закликаю всіх жителів області дуже уважно поставитись до питань безпеки, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та уникати масових скупчень. Ворог не раз продемонстрував, що для нього немає нічого святого. Пам'ятайте: великі скупчення людей - це ризик. Так само звертаюсь і до духовенства: поставтесь із розумінням до безпекової ситуації на Донеччині - не варто проводити масові заходи
Він також нагадав, що в області відповідно до оперативної ситуації та наближення населених пунктів до лінії бойових дій, діє комендантська година за трьома режимами.
"З 15:00 до 11:00 або з 17:00 до 09:00 - така комендантська година діє у громадах в залежності від відстані до лінії фронту. У населених пунктах, віддалених від лінії фронту - з 21:00 до 05:00", - вказав Філашкін.
"Прошу всіх жителів дотримуватись її та з повагою ставитись до роботи правоохоронців! Нехай цей Великдень пройде у тиші та злагоді та принесе довгоочікувану Перемогу та мир нашій країні! Святкуймо обережно та з турботою один про одного!" - наголосив Філашкін.
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