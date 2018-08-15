На параде в Киеве на День Независимости будет присутствовать представитель Президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посла Украины в Соединенных Штатах.
“Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США”, — отметил украинский дипломат в своем сообщении.
Чалый подчеркнул, что присутствие представителя президента США на военном параде в Киеве является четким проявлением поддержки Украины. Впоследствии стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.