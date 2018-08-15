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На параде в Киеве на День Независимости будет присутствовать представитель Президента США

Киев • УНН

 • 10786 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посла Украины в Соединенных Штатах.

На параде в Киеве на День Независимости будет присутствовать представитель Президента США

“Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США”, — отметил украинский дипломат в своем сообщении.

Чалый подчеркнул, что присутствие представителя президента США на военном параде в Киеве является четким проявлением поддержки Украины. Впоследствии стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.

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