На параде в Киеве на День Независимости будет присутствовать представитель Президента США

“Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США”, — отметил украинский дипломат в своем сообщении.

Чалый подчеркнул, что присутствие представителя президента США на военном параде в Киеве является четким проявлением поддержки Украины. Впоследствии стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.