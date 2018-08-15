На параді в Києві на День Незалежності буде присутній представник Президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку посла України у Сполучених Штатах.
“Хочу трохи привідкрити завісу. На параді з нагоди Дня Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США”, — зазначив український дипломат у власному повідомленні.
Чалий підкреслив, що присутність представника президента США на військовому параді в Києві є чітким виявом підтримки України. Згодом, стало відомо, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс анонсувала візит в Україну Радника Президента США з питань національної безпеки Джона Болтона.
Як повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки зустрінеться з представниками України, Ізраїлю та РФ.