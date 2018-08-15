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На параді в Києві на День Незалежності буде присутній представник Президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. На військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку посла України у Сполучених Штатах.

На параді в Києві на День Незалежності буде присутній представник Президента США

“Хочу трохи привідкрити завісу. На параді з нагоди Дня Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США”, — зазначив український дипломат у власному повідомленні.

Чалий підкреслив, що присутність представника президента США на військовому параді в Києві є чітким виявом підтримки України. Згодом, стало відомо, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс анонсувала візит в Україну Радника Президента США з питань національної безпеки Джона Болтона.

Як повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки зустрінеться з представниками України, Ізраїлю та РФ.

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