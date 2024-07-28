На озере Свитязь обнаружено тело женщины. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает УНН.

Детали

Вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение о найденное тело человека на поверхности воды у берега озера Свитязь. Спасатели водолазно-спасательного отделения поселка Шацк немедленно отправились на место происшествия.

До прибытия спасателей очевидцы вытащили тело женщины из воды на берег. Специалисты ГСЧС вместе с работниками экстренной медицинской помощи начали сердечно-легочную реанимацию, но спасти женщину 1942 года рождения не удалось.

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