На организацию президентских выборов потратят почти 257 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия предусматривает потратить на выборы Президента Украины 31 марта почти 257 млн грн. Данные указано в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 передает УНН.
Общая сумма в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 составляет 256 417 280 грн. В приложении к этому документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов на заготовки и расходные материалы для изготовления пластиковых удостоверений и на публикации материалов об организации подготовки и проведения выборов.
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От так, согласно этому плану, всего расходов предусмотрено на:
- услуги по изготовлению и упаковки избирательных бюллетеней 158, 5 млн грн;
- услуги по предоставлению ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов на пост Президента Украины на общегосударственных каналах теле- и радиовещания - почти 20 млн грн;
- услуги по модификации и поддержки ИАС "Выборы Президента Украины" - 15,69 млн грн;
- услуги по изготовлению и доставке информационных плакатов кандидатов на пост Президента Украины - 9,5 млн грн;
- услуги по изготовлению и доставке бланков протоколов и актов - 15,7 млн грн;
- услуги по изготовлению и доставке архивных боксов - не более 7,02 млн грн;
- услуги по изготовлению печатей для окружных и участковых избирательных комиссий - 6,96 млн грн;
- услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию, связанную с очередными выборами Президента Украины 31 марта 2019 года, между Центральной избирательной комиссией и окружными избирательными комиссиями - 3 млн грн;
- публикация материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в газете "Голос Украины" согласно закону - 2, 046 млн грн;
- услуги по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов - 2,06 млн грн;
- услуги по изготовлению и доставке издания Закона Украины "О выборах Президента Украины" - 2,5 млн грн.
Всего в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 и его приложения указано 62 конкретные названия предметов закупки, ориентировочные цены, процедуры закупок и ориентирован начало проведения процедуры закупки.
Ранее УНН сообщал, что бюллетень будет содержать все личные данные кандидата в президенты.