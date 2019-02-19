На організацію президентських виборів витратять майже 257 млн грн

Загальна сума у річному плані закупівель для підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року становить 256 417 280 грн. У додатку до цього документу вказано ще 1 314 951 грн додаткових витрат на заготовки та витратні матеріали для виготовлення пластикових посвідчень та на публікації матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів.

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Від так, згідно з цим планом, найбільше витрат передбачено на:

- послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів 158,5 млн грн;

- послуги з надання ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ефірного часу для проведення передвиборної агітації кандидатів на пост Президента України на загальнодержавних каналах теле- і радіомовлення – майже 20 млн грн;

- послуги з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" – 15,69 млн грн;

- послуги з виготовлення та доставки інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України – 9,5 млн грн;

- послуги з виготовлення та доставки бланків протоколів та актів – 15,7 млн грн;

- послуги з виготовлення та доставки архівних боксів – трохи більше 7,02 млн грн;

- послуги з виготовлення печаток для окружних і дільничних виборчих комісій – 6,96 млн грн;

- послуги з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію, пов’язану з черговими виборами Президента України 31 березня 2019 року, між Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями – 3 млн грн;

- публікація матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов’язковому оприлюдненню в газеті "Голос України" відповідно до Закону – 2, 046 млн грн;

- послуги з виготовлення та доставки збірників нормативно-правових актів – 2, 06 млн грн;

- послуги з виготовлення та доставки видання Закону України "Про вибори Президента України" – 2,5 млн грн.

Загалом у річному плані закупівель для підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 та його додатку зазначено 62 конкретні назви предметів закупівлі, їхні орієнтовні ціни, процедури закупівель та орієнтований початок проведення процедури закупівлі.

Раніше УНН повідомляв, бюлетень міститиме всі особисті дані кандидата в президенти.