На виборчі бюлетені планують витратити майже 160 млн грн

“Послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів становитимуть 158 514 630 грн з ПДВ. Закупівлі відбудуться шляхом переговорної процедури”, - йдеться у документі ЦВК.

Також там зазначено, що орієнтовний початок проведення процедури закупівлі мав бути у січні 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що бюлетень міститиме всі особисті дані кандидата в президенти.