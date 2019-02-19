На виборчі бюлетені планують витратити майже 160 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У річному плані закупівель для підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року Центральна виборча комісія передбачає витратити на виборчі бюлетені майже 160 млн грн, передає УНН.
“Послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів становитимуть 158 514 630 грн з ПДВ. Закупівлі відбудуться шляхом переговорної процедури”, - йдеться у документі ЦВК.
Також там зазначено, що орієнтовний початок проведення процедури закупівлі мав бути у січні 2019 року.
Раніше УНН повідомляв, що бюлетень міститиме всі особисті дані кандидата в президенти.