На избирательные бюллетени планируют потратить почти 160 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года Центральная избирательная комиссия предусматривает потратить на избирательные бюллетени почти 160 млн грн, передает УНН.
"Изготовление и упаковка избирательных бюллетеней составят 158 514 630 грн с НДС. Закупки состоятся путем переговорной процедуры", - говорится в документе ЦИК.
Также там указано, что ориентировочное начало проведения процедуры закупки должно было быть в январе 2019 года.
Ранее УНН сообщал, что бюллетень будет содержать все личные данные кандидата в президенты.