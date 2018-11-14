На оккупированном Донбассе решили обследовать на "боеспособность" всех мужчин - разведка

"Российское оккупационное командование наращивает меры по пополнению некомплекта личного состава в соединениях и частях 1-го и 2-го АК ВС РФ. В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей они вводят систему функционирования мобильных призывных пунктов. На их базе оккупанты планируют проведение медицинского обследования всего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе в составе российских оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

По его словам, к лицам, которые будут уклоняться от медицинского обследования, оккупационными властями предусмотрено применение репрессивных мер. Так, в случае задержания таких лиц на блокпосту или пункте пропуска их будут направлять в так называемые "органы государственной безопасности" на проверку лояльности к российскому оккупационному режиму.

Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оккупационная власть привлекала на "выборы" с помощью продажи продуктов по сниженной цене, а также предлагая бесплатные карточки пополнения местного мобильной связи, а "бюджетникам" и вообще угрожали.