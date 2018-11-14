На окупованому Донбасі вирішили обстежити на “боєпридатність” усіх чоловіків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Командування російсько-терористичних угруповань за допомогою “мобільних призовних пунктів” вирішило провести медобстеження на придатність до військової служби все чоловіче населення окупованої частини Донецької та Луганської областей. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Російське окупаційне командування нарощує заходи з поповнення некомплекту особового складу у з’єднаннях і частинах 1-го та 2-го АК ЗС РФ. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей вони запроваджують систему функціонування мобільних призовних пунктів. На їх базі окупанти планують проведення медичного обстеження всього чоловічого населення віком від 18 до 55 років на придатність до військової служби у складі російських окупаційних військ”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, до осіб, які ухилятимуться від медичного обстеження, окупаційною владою передбачено застосовування репресивних заходів. Так, у випадку затримання таких осіб на блокпосту чи пункті пропуску, їх направлятимуть до так званих “органів державної безпеки” на перевірку лояльності до російського окупаційного режиму.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей окупаційна влада заманювала на “вибори” за допомогою продажу продуктів за зниженою ціною, а також пропонуючи безплатні картки поповнення місцевого мобільного зв’язку, а “бюджетникам” і взагалі погрожували.