На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят

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С 1 сентября 2025 года в школах оккупированной россией Херсонской области увеличится количество уроков истории с целью стирания украинской идентичности и переписывания истории с российской точки зрения, сообщает Центр национального сопротивления.
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Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом
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Четырем должностным лицам из Черкасской и Черниговской областей сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 10 миллионов гривен при закупке медицинского оборудования для больниц по завышенным ценам.
Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине
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