С 1 сентября 2025 года в школах на временно оккупированных территориях Херсонщины будет увеличено количество часов на изучение истории. Как сообщили в Центре национального сопротивления, коллаборационисты получили задание выхолостить все украинское из местного населения и прежде всего молодого поколения, передает УНН.

По данным Центра, из-за проблемы с собственной идентичностью россияне страдают культурной и исторической клептоманией. Украсть историю и переписать ее под свою - это все, на что способны россияне. И начинают они, конечно, со школьной парты. Новые учебники по истории где нет уже Киевской Руси, а только Русь теперь массово завозят на ВОТ. И это уже не "История Украины", а "История россии".

... с 1 сентября 2025 года в школах на временно оккупированных территориях Херсонщины будет увеличено количество часов на изучение истории. В 5-8-х классах будет по три урока в неделю, в девятых классах - по два часа. Об этом хвастается оккупационная власть и коллаборационисты, которые имеют задачу выхолостить все украинское из местного населения и прежде всего молодого поколения - говорится в сообщении.

Кроме того, в Центре добавляют, что украинские учебники оккупанты просто сжигают. Все так же, как это делали в нацистской Германии.