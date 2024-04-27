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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами

На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами

Киев  •  УНН

27 апреля 2024, 19:52  •  6037 просмотра

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Российские оккупанты планируют с 1 сентября 2024 года заставить детей на оккупированных украинских территориях посещать курсы управления беспилотниками, которые преподают российские военнослужащие, нарушая международное право и гуманитарные принципы.

С 1 сентября 2024 года в школах на временно оккупированных территориях Украины введут новый предмет - курс по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали  

Официально они могут называть это "обучением", но на самом деле готовят молодежь к убийствам.

глава Запорожской ОГА Иван Федоров

Как пишет Федоров, кремлевский режим обещает оснастить каждую школу учебными БПЛА и российскими военными, которые будут работать с детьми.

Председатель Запорожской ОВА отметил, что эта инициатива - дерзкое нарушение международного права и гуманитарных принципов.

Дополнение

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что россияне во всех школах на временно оккупированных территориях Украины хотят ввести новый предмет - курс по управлению БПЛА. Научиться этому должен каждый ученик.

Учитывая критическую нехватку педагогов на временно оккупированных территориях, к таким занятиям скорее всего будут привлекать именно российских военных.

В ЦНС отмечают, что такие действия оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования.

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