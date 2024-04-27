На окупованих територіях дітей примусово навчатимуть керувати дронами
Київ • УНН
Російські окупанти планують з 1 вересня 2024 року змусити дітей на окупованих українських територіях відвідувати курси керування безпілотниками, які викладають російські військовослужбовці, порушуючи міжнародне право та гуманітарні принципи.
З 1 вересня 2024 року у школах на тимчасово окупованих територіях України запровадять новий предмет - курс з управління безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Офіційно вони можуть називати це "навчанням", але насправді готують молодь до вбивств.
Як пише Федоров, кремлівський режим обіцяє оснастити кожну школу навчальними БПЛА і російськими військовими, які працюватимуть з дітьми.
Голова Запорізької ОВА наголосив, що ця ініціатива - зухвале порушення міжнародного права та гуманітарних принципів.
Доповнення
Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни в усіх школах на тимчасово окупованих територіях України хочуть запровадити новий предмет – курс з управління БПЛА. Навчитися цьому має кожен учень.
Зважаючи на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових.
У ЦНС зазначають, що такі дії окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти.
Заповідник "Асканія-Нова", який перебуває в окупації, знаходиться в критичному стані - Центр нацспротиву 26.04.24, 16:07 • 44432 перегляди