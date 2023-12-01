На оккупированных территориях дефицит коллаборантов: россияне безуспешно пытаются пополнить ряды

Оккупационная власть устраивает всевозможные "мероприятия", чтобы преодолеть дефицит коллаборационистов на ВОТ, однако не имеет успехов. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Враг провел конкурс "лидеры рф" на территории ростовской области, из которого должен формироваться новый "кадровый" резерв для РОА на ВОТ юга и востока Украины.

По имеющейся информации россияне привлекли около 80 человек с временно оккупированных территорий, в том числе из аннексированного Крыма, из которых только 10 одержали победу по итогам проведенного мероприятия.

Такой результат вызвал недовольство оккупантов по работе коллаборационистов с ВОТ и их малой вовлеченности в работу в оккупационных администрациях.

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