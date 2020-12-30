На здравоохранение потратили лишь пятую часть "ковидного" фонда

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на 28 декабря, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд гривен, или 79,3% от общей суммы. На здравоохранение использовано 14,7 млрд грн (20,42% от всех 72 млрд грн фонда), а на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог - 24,9 млрд грн, передает УНН со ссылкой на данные Министерства финансов.