На здравоохранение потратили лишь пятую часть "ковидного" фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на 28 декабря, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд гривен, или 79,3% от общей суммы. На здравоохранение использовано 14,7 млрд грн (20,42% от всех 72 млрд грн фонда), а на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог - 24,9 млрд грн, передает УНН со ссылкой на данные Министерства финансов.
"По состоянию на 28 декабря 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд гривен (79,3%) из предусмотренных 72 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета. Из них на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн выделенных средств, или 65,6%", - сообщили в Минфине.
По данным ведомства, среди прочего, на закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 млн грн; на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд гривен; местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд гривен; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.
На социальную защиту, по данным министерства, из фонда было направлено 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн.
"Кроме того, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн", - значится в сообщении Минфина.
Также отмечается, что Законом Украины № 1006-IX было увеличено средства Фонда по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 млрд грн.
Из этих средств 5 млрд грн правительство направило на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных противопандемических мероприятий.
Почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19, добавили в Минфине.
Как сообщал УНН, ранее Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось опровергать мнение относительно нецелевого использования средств, направленных на борьбу с пандемией.
Напомним, расходы из "ковидного" фонда вызвали критику оппонентов нынешней власти из-за использования этих средств на другие цели, в том числе и на строительство дорог, через которые их комментировало и руководство Минфина.
Критиковал расход средств с "ковидного" фонда на дороги и экс-министр финансов Игорь Уманский, который после увольнение с должности в министерстве был советником руководителя ОПУ Андрея Ермака.
После таких заявлений заместитель председателя бюджетного комитета ВР Александр Трухин заявил, что, собственно, "ковидний" фонд был ноу-хау, которое предложил сам Уманский, и на борьбу с "ковидом" были выделены деньги - "ровно 32 млрд грн", которые "не тронуты, не задействованы на дороги и направлены на реальную борьбу с "ковидом".