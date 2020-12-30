На охорону здоров'я витратили лише п'яту частину "ковідного" фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Станом на 28 грудня, з Фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 млрд гривень, або 79,3% від загальної суми. На охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн (20,42% від усіх 72 млрд грн фонду), а на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг - 24,9 млрд грн, передає УНН з посиланням на дані Міністерства фінансів.
“Станом на 28 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 млрд гривень (79,3%) з передбачених 72 млрд грн коштів за загальним фондом державного бюджету. З них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів, або 65,6%”, — повідомили у Мінфіні.
За даними відомства, серед іншого, на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд гривень; місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд гривень; на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.
На соціальний захист, за даними міністерства, з фонду було спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн.
“Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн”, — значиться в повідомленні Мінфіну.
Також зазначається, що Законом України № 1006-IX було збільшено кошти Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд грн.
З цих коштів 5 млрд грн уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів.
Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19, додали у Мінфіні.
Як повідомляв УНН, раніше Президенту України Володимиру Зеленському довелось спростовувати думки, щодо нецільового використання коштів, направлених на боротьбу з пандемією.
Нагадаємо, витрати з “ковідного” фонду викликали критику опонентів нинішньої влади через використання цих коштів на інші цілі, зокрема і на будівництво доріг, через що їх коментувало і керівництво Мінфіну.
Критикував витрату коштів із “ковідного” фонду на дороги й ексміністр фінансів Ігор Уманський, який після звільнення з посади у міністерстві був радником керівника ОПУ Андрія Єрмака.
Після таких заяв заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін заявив, що, власне, “ковідний” фонд був ноу-хау, яке запропонував сам Уманський, і що на боротьбу з “ковідом” було виділено гроші — “рівно 32 млрд грн”, які “не займані, не задіяні на дороги і спрямовані на реальну боротьбу з “ковідом”.