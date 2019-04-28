На одесском рынке обнаружили 13 нелегалов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104930 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109156 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111883 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112895 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140457 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114831 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144933 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130333 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130368 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ходе проведения общегосударственной операции "Мигрант" оперативниками Управления противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми совместно с пограничниками и сотрудниками территориальных миграционных подразделений на крупнейшем украинском промтоварном рынке выявлено 13 иностранцев, незаконно пребывающих на территории нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сейчас все они приглашены в территориальных миграционных подразделений для установления обстоятельств пересечения государственной границы и привлечения к административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранцев на территории Украины.

Относительно девяти из них принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с последующим запретом въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Напомним, пограничники Южного регионального управления ГПСУ, совместно с представителями Государственной миграционной службы Украины в Одесской области провели спецоперацию по противодействию нелегальной миграции.

В результате эффективного взаимодействия пограничники и работники миграционной службы 2 марта обнаружили в одном из отелей города 120 граждан Индии, 1 гражданин Ирака, 1 гражданин Турции и 2 граждан Пакистана, проживавших в Одессе с нарушением правил пребывания и регистрации иностранцев на территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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