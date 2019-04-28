На одесском рынке обнаружили 13 нелегалов

Сейчас все они приглашены в территориальных миграционных подразделений для установления обстоятельств пересечения государственной границы и привлечения к административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранцев на территории Украины.

Относительно девяти из них принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с последующим запретом въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Напомним, пограничники Южного регионального управления ГПСУ, совместно с представителями Государственной миграционной службы Украины в Одесской области провели спецоперацию по противодействию нелегальной миграции.

В результате эффективного взаимодействия пограничники и работники миграционной службы 2 марта обнаружили в одном из отелей города 120 граждан Индии, 1 гражданин Ирака, 1 гражданин Турции и 2 граждан Пакистана, проживавших в Одессе с нарушением правил пребывания и регистрации иностранцев на территории Украины.